Закон об увеличении штрафа за нарушение требований безопасности при ремонте дорог принят Госдумой

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о десятикратном увеличении штрафа за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве и ремонте дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, сообщает «Интерфакс».

Принятые поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) устанавливают штраф за такое правонарушение в размере от 20 тыс. до 30 тыс. (сейчас - от 2 тыс. до 3 тыс. рублей) на должностных лиц, которые ответственны за состояние дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений.

На юридических лиц штраф предлагается накладывать в размере от 200 тыс. до 300 тыс. (сейчас штраф установлен только в размере 300 тыс. рублей). Кроме того, законопроект предлагает ввести повышенный штраф, если несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения повлекло причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести. За такое правонарушение штраф на должностных лиц предлагается накладывать от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на юрлиц - от 400 тыс. до 500 тыс. рублей. Сейчас такого штрафа в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрено.

Кроме того, предлагается накладывать штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания со стороны органа государственной власти, который осуществляет надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения. Штраф предлагается установить для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей. Если такое нарушение было совершено повторно в течение года, то штраф на должностных лиц составит от 70 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех лет, а на юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей