Названы улицы, которые намерены отремонтировать в Пскове в 2017 году

Названы улицы, которые намерены отремонтировать в Пскове в 2017 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проект представил глава администрации Пскова Игорь Калашникова.

Он рассказал, что в Пскове 364 км дорог местного значения, 288 км из них - с асфальтовым покрытием. В 2017 году в Пскове намерены продолжить работы по организации улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный» в створе ул. Инженерной и ул. Юности, реконструкции ул. Свердлова, завершить ремонт моста 50-летия Октября, завершить работы на ул. Калинина. На реконструкцию перекрестков и ремонт улично-дорожной сети в 2017 году планируется потратить 267 млн рублей.

Всего в плане ремонта дорог в Пскове на 2017 год 23 участка, 39,5 км - общая протяженность дорог в Пскове, требующая ремонта. Стоимость всего ремонта - 267,6 млн рублей. На 18 участков, ремонт которых намерены непременно провести в 2017 году, планируется потратить 150 млн рублей.

В плане ремонт улиц: ул. Вокзальная от Октябрьского проспекта до ул. Льва Толстого (верхний слой покрытия), ул. Кузнецкая полностью, ул. 128-й Стрелковой Дивизии па перекрестке с ж/д путями, ул. Яна Фабрициуса полностью, разработка проекта реконструкции перекрестка ул. Кузнецкая, ул. К. Маркса, ул. Плехановский посад, ул. Советской армии от Промежиц до Ленинградского шоссе, ул. Льва Толстого (верхний слой покрытия) от парка им. Пушкина до ул. Гражданской, мост «Кузнецкий», ул. Железнодорожная, Ольгинский мост (верхний слой покрытия с заменой гидроизоляции), капремонт тротуаров на ул. Яна Райниса от Юбилейной до Второй Мирожской, мост Советский, ул. Шестака от Рижского проспекта до Гаражного проезда, ул. Индустриальная и ул. Новаторов (верхний слой), разработка проектной документации на реконструкцию перекрестка ул. Инженерная и ул. Индустриальная, ул. Алмазная от ул. Чудской вдоль ЖБИ (верхний слой), проект ремонта моста через ручей Милевка, ул. Яна Фабрициуса от Металлистов до площади железнодорожного вокзала (верхний. Слой покрытия), ул. Советская от площади Победы до Октябрьской площади, ул. Литейная, ул. Юбилейная от Мирной до Маргелова (верхний слой покрытия), ул. Льва Толстого от Гражданской до Зонального шоссе с устройством ливневой канализации.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поинтересовался, почему площадь Героев-десантников не вошла в этот список, «она же вся разбита». Вице-губернатор Александр Кузнецов подчеркнул, что организация движения на кольцевых площадях в Пскове в принципе сделана «отвратительно», безопасность отсутствует. Необходимо ее пересматривать и разрабатывать типовое решение - приоритет на кольце.

Глава региона призвал дополнить карту ремонта дорог в Пскове на 2017 год ремонтом, который будет проведен в рамках гарантийных обязательств, и запланированным на последующие годы. «Мое мнение - сейчас нужно привести в порядок то, что есть», - сказал Андрей Турчак и призвал включить в план ремонта площадь Победы в Пскове.

Губернатор отметил, что этот перечень дорог еще должен пройти обсуждение, должна быть возможность внести в него изменения.

Источник: Псковская Лента Новостей