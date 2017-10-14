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Хуже, чем в лесу - псковичка об улице Рельсовой в Пскове
15.10.2017 17:28 ПЛН, Псков
Дорога на улице Рельсовой до пер. Машиниста хуже, чем в лесу. Такую оценку дороге дала псковичка в группе «Убитые Дороги Пскова» в соцсети ВКонтакте.
«Уважаемая администрация города Пскова, когда же закончится издевательство над гражданами?», - спрашивает она в своем сообщении.
По ее словам, ей приходится делать ремонт подвески три раза в год. При этом она указывает, что постоянные заявки по ремонту не помогают.
Источник: Псковская Лента Новостей
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