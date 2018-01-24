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Михаил Ведерников в ходе рабочих поездок обращает внимание на качество дорог в Псковской области

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочих поездок обращает внимание на качество дорог в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он заявил на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Глава региона напомнил, что начало 2018 года ознаменовалось рядом смертельных ДТП, в которых погибли и представители власти.

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«Я сам в рабочих поездках обращаю внимание на качество дорог, вижу, что есть проблемы: в некоторых случаях несоответствие дорожной разметки дорожным знакам, не всегда водители соблюдают скоростной режим», - сказал врио губернаторов, выразив надежду, что работа комиссии поможет эти и другие проблемы разрешить.