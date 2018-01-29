Активисты «Убитых дорог» готовы научить подрядчиков ремонтировать дороги Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил лидер движения, депутат Госдумы Александр Васильев на встрече с руководством города, посвященной обсуждению вопроса ремонта улично-дорожной сети.
В разговоре с главой города Иваном Цецерским и главой городской администрации Александром Братчиковым общественники подняли ряд проблем, на их взгляд, требующих особого внимания, в частности, проблему качества работы подрядных организаций, осуществляющих ремонт дорог и дворов. Александр Васильев отметил, что активисты движения «готовы показать, как на самом деле должны работать подрядчики».
Также общественники отметили большие проблемы по зимней уборке пешеходных дорожек (из-за подсыпки реагентами снег в сочетании с песком превращается в грязную кашу), проблему недостаточного количества парковочных мест в городе (многие автовладельцы паркуются на газонах, в том числе собственных дворов).
Александр Братчиков подчеркнул, что вопрос расширения парковочных мест во дворах нужно обсуждать с жильцами домов, и призвал псковичей проявлять активность в этом вопросе. До настоящего времени возникали ситуации, когда псковичи не могли прийти к единому мнению, готовы они пойти на уширение парковочной площадки в своем дворе в ущерб зеленой зоне или нет.
Напомним, на сегодняшней встрече Александр Васильев передал руководителям города «карту убитых дорог Пскова», составленную с учетом народного мнения и призвал учесть его при выборе дорог, подлежащих ремонту в текущем году.