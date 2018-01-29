АвтоМир / Дороги

Активисты «Убитых дорог» готовы научить подрядчиков ремонтировать дороги Пскова

Активисты «Убитых дорог» готовы научить подрядчиков ремонтировать дороги Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил лидер движения, депутат Госдумы Александр Васильев на встрече с руководством города, посвященной обсуждению вопроса ремонта улично-дорожной сети.

В разговоре с главой города Иваном Цецерским и главой городской администрации Александром Братчиковым общественники подняли ряд проблем, на их взгляд, требующих особого внимания, в частности, проблему качества работы подрядных организаций, осуществляющих ремонт дорог и дворов. Александр Васильев отметил, что активисты движения «готовы показать, как на самом деле должны работать подрядчики».

Также общественники отметили большие проблемы по зимней уборке пешеходных дорожек (из-за подсыпки реагентами снег в сочетании с песком превращается в грязную кашу), проблему недостаточного количества парковочных мест в городе (многие автовладельцы паркуются на газонах, в том числе собственных дворов).

Александр Братчиков подчеркнул, что вопрос расширения парковочных мест во дворах нужно обсуждать с жильцами домов, и призвал псковичей проявлять активность в этом вопросе. До настоящего времени возникали ситуации, когда псковичи не могли прийти к единому мнению, готовы они пойти на уширение парковочной площадки в своем дворе в ущерб зеленой зоне или нет.

Напомним, на сегодняшней встрече Александр Васильев передал руководителям города «карту убитых дорог Пскова», составленную с учетом народного мнения и призвал учесть его при выборе дорог, подлежащих ремонту в текущем году.