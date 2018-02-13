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Прокуратура обязала «Псковавтодор» отремонтировать дорогу «Ольша – Велиж - Усвяты – Невель»

Нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения и содержании автомобильных дорог выявила Невельская межрайонная прокуратура в ходе проверки состояния дороги общего пользования регионального значения 58 ОП РЗ 58К-202 «Ольша – Велиж - Усвяты – Невель».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Невельской межрайонной прокуратуре, проверка проведена в начале февраля по поручению прокуратуры Псковской области с привлечением уполномоченных сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Невельский».

Так, в ходе проверки установлены просадки дорожного полотна на 179 и 186 км платного участка указанной дороги, а также повреждения дороги, размеры которых превышают предельно допустимые значения, что затрудняет движение транспортных средств. Кроме того, установлена плохая различимость горизонтальной дорожной разметки с 129+775 км по 191+560 км.

По результатам проверки межрайонным прокурором внесено представление директору «Псковавтодора» об организации ремонта дорожного полотна автодороги «Ольша – Велиж - Усвяты – Невель» в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Представление находится в стадии рассмотрения.