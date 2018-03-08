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Трехлетний муниципальный контракт на содержание дорог на Завеличье признан недействительным

В Пскове муниципальный контракт на содержание дорог на территории Завеличья признан недействительным. Как сообщается на сайте УФАС по Псковской области, 19 марта Арбитражным судом Псковской области по иску антимонопольной службы к администрации Пскова признан недействительным электронный аукцион на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Псков» район «Завеличье» на период 2 декабря 2016 – 30 ноября 2019 годы и ничтожным муниципальный контракт от 02.12.2016 № 172.

«Это значит, что отбор подрядчика по содержанию дорог необходимо провести заново, причем в этот раз фирмы 11-дневки, типа ООО "УДС Псков" не смогут в нем участвовать, а только те, кто имеет опыт работ в области строительства. Для меня это действительно принципиальный спор, дороги должны содержать профессионалы. Странно, что это не понятно или в этом не были заинтересованы ранее. Безусловно, у компаний и администрации города есть право обратиться в суд следующей инстанции. Но вдруг с первого раза все поймут, ведь времена изменились», - отметила руководитель УФАС по Псковской области Ольга Милонаец.

Вчера же суд оставил в силе штрафы по 60 тысяч рублей на каждого члена аукционной комиссии администрации города Пскова за нарушения по аукционам на содержание объектов зеленого хозяйства на территории города Пскова в 2017-2019 годах за необоснованное отклонение заявки одного из участников.