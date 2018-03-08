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Проверить расходование средств, выделенных «дорожным» подрядчикам по муниципальному контракту, предложил Олег Брячак

Провести экспертизу расходования средств, выделенных подрядным организациям по трехлетнему муниципальному контракту на содержание улично-дорожной сети Пскова, предлагает руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Свое предложение он озвучил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Прежде всего, парламентарий поблагодарил руководство УФАС по Псковской области, благодаря принципиальности которого был признан недействительным муниципальный контракт на содержание дорог на территории Завеличья.

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«Теперь уже мы, депутаты гордумы, будем смотреть, кто (вместо прежнего подрядчика — ред.) придет убирать город, заделывать ямы. Мало того, мы пойдем дальше. Нам мало расторгнуть контракты. Мы проведем глубочайшую экспертизу, как были потрачены денежки города и почему негодяи позволяют себе «доить» город и грабить население», - подчеркнул Олег Брячак. По его убеждению, администрация Пскова должна через суд взыскать деньги с недобросовестных подрядчиков, на которых следует завести уголовные дела в связи с тем, что «бюджетные деньги тратились, рассовывались по карманам, а реально работ не проводилось».

«Думаю, что новая администрация Пскова хлопает в ладоши, что все это вскрылось, и теперь будет найден новый подрядчик. Главная задача теперь - найти нейтральную компанию с историей и с понятным руководством, чтобы с нее можно было спросить. Но такого беспредела, который был до нас, до нового созыва городской Думы, мы уже не допустим», - заявил Олег Брячак.

Наряду с этим депутат высказал мнение, что Псковская гордума изменилась в лучшую сторону, благодаря вливанию новых депутатов, которые не просто сотрясают воздух, а называют вещи своими именами и предлагают конкретные варианты решения проблем. «И, надо отдать должное, что глава администрации Пскова Александр Братчиков незамедлительно реагирует на наши сигналы», - резюмировал парламентарий.