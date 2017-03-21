Фотофакт: В центре Пскова установлена новая камера фотовидеофиксацииВ Пскове установлена новая камера фотовидеофиксации на Октябрьском проспекте. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, стационарная видеокамера установлена на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гоголя, направлена...10
Фотофакт: В центре Пскова установлена новая камера фотовидеофиксации
22.03.2017 17:03 ПЛН, Псков
В Пскове установлена новая камера фотовидеофиксации на Октябрьском проспекте. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, стационарная видеокамера установлена на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гоголя, направлена в сторону перекрестка с ул. Некрасова.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Псковской области, камера уже подключена и работает.
Разрешенная скорость движения на данном участке улицы составляет 50 км в час.
Напомним, в Пскове установлены стационарные камеры фотовидеофиксации:
- На улице Инженерной напротив дома 17-а;
- На улице Юбилейной у дома 14;
- На Крестовском шоссе на участке между Крестовским путепроводом и переулком Зимний;
- На улице Коммунальной у школы №4.
- На улице Чудской.
Источник: Псковская Лента Новостей
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