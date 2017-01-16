Конечную остановку на Дальнем Завеличье планируется перенести ближе к новой школе

Конечную остановку на Дальнем Завеличье планируется перенести с улицы Рокоссовского ближе к новой школе, которая строится в Борисовичах. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» глава администрации города Пскова Игорь Калашников, отвечая на жалобу радиослушательницы. Псковичка рассказала, что живет недалеко от места, где сейчас располагается конечная остановка на Рокоссовского, и пожаловалась, что из-за выхлопных газов и копоти невозможно дышать.

Игорь Калашников частично согласился с обоснованностью ее жалобы и сказал, что в настоящее время прорабатывается вопрос продления улицы Коммунальной и переноса конечной остановки. «Есть мысли сделать конечной остановкой «северный вокзал» ближе к дороге на Родину, недалеко от ЖК «Европа» с разворотной площадкой», - сообщил гость студи, заметив, что неподалеку строится новая школа, и перенос конечной остановки был бы в этой связи очень правильным.

Источник: Псковская Лента Новостей