Стоимость разового проезда в общественном транспорте Пскова может повыситься на 4 рубля

Стоимость разовых проездных билетов в общественном транспорте Пскова может повыситься на 4 рубля - с 20 до 24 рублей. Как сообщил Псковской Ленте Новостей гендиректор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт, заявка по поводу повышения тарифа подана в Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике, который и определит окончательную стоимость разового проезда в автобусах.

«Пока мы работаем с комитетом, и давать комментарии до принятия решения преждевременно», - пояснил директор предприятия. При этом он добавил, что «Псковпассажиравтотранс» уже не в первый раз подает заявку на повышение тарифа. Это, в частности, связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы.

Ранее сообщалось, что проездной в городском общественном транспорте на маршрутах регулярного сообщения Пскова подорожает до 950 рублей. Как сообщалось на официальном сайте ГППО «Псковпассажиравтотранс», стоимость месячного проездного билета меняется в целях обеспечения объективности соответствия стоимости месячного проездного билета для граждан объему оказываемых услуг.

С 1 февраля проездной для граждан будет стоить 950 рублей, для учащихся - 700 рублей, для студентов - 750 рублей, для предприятий и организаций - 1050 рублей.

Напомним, что стоимость проездного месячного билета для граждан до введения новых тарифов составляла 850 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей