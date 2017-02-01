Александр Гизбрехт об электронных картах, повышении цен за проезд и системе отслеживания автобусных маршрутов

Буквально вчера, 31 января, жители Пскова узнали о том, что уже в феврале проезд в общественном транспорте Пскова можно будет оплатить с помощью электронного билета. Для чего вводится это новшество? Заменят ли электронные билеты автобусных контролеров? Будут ли после внедрения новой системы оплаты проезда действовать привычные проездные билеты и рулонные талоны? Где псковичи смогут купить электронные карты? На эти и многие другие вопросы корреспонденту Псковской Ленты Новостей ответил генеральный директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт.

- Александр Петрович, чем вызвано решение внедрить электронные карты? Что это — необходимость или переход на современные технологии, чтоб не отставать от более крупных городов?

- Начнем с того, что это не наша выдумка, а государственная программа. Государство для себя хочет понять, сколько пассажиров перевозит та или иная компания, сколько перевезенных пассажиров являются федеральными или региональными льготниками, правильно ли оно платит тем или иным предприятиям субсидии, которые выделяются на льготные категории пассажиров. Поэтому была разработана и утверждена правительством программа, а мы, в общем-то, выполняем решение правительства о внедрении электронной оплаты проезда.

- Услугами какой компании вы решили воспользоваться при введении электронных карт?

- «Золотая корона». Вопрос был решен на закупках. Фирма новосибирская, она хорошо зарекомендовала себя в других городах страны - в Благовещенске, Горно-Алтайске,· Кемерово, Омске, Самаре, Оренбурге.

- Александр Петрович, насколько я помню, речь о начале тестирования системы электронных карт в Пскове шла аж с 2015 года...

- Мы хотели для себя понять, что это такое и в течение 2015- 2016 года мы тестировали оборудование разных компаний, в том числе питерских и московских. Речь не идет о том, что какие-то компании хорошие, а какие-то плохие. Условия конкурса были обозначены, в них четко было все прописано и выбор пал на «Золотую корону».

- Какую пользу от внедрения системы электронных карт вы видите применительно к Пскову? Удобство для пассажиров, чтоб не таскать с собой много мелочи?

- Удобство для горожан в том числе. Также эта система позволит нашему предприятию определить, сколько мы перевозим пассажиров. Это одна из задач, которую перед нами ставит государство. Это связано в том числе с бюджетными деньгами, которые выделяются на проезд льготников. По продаваемым рулонным билетам мы знаем точное число пассажиров, а, продавая проездные на месяц, мы не знаем, сколько вы ездок сделали — 40, 50 или 60. Теперь нам будет проще определить... На самом деле, сейчас было бы правильным также пояснить, что мы сегодня по большей части говорим об одном проекте — по электронным картам, а внедряем-то два.

- Расскажите.

- Это программа, позволяющая видеть тот или иной автобус на маршруте - где он идет, опаздывает или нет. Первоначально эта программа внедрялась для внутреннего пользования сотрудников нашего предприятия - для удобства контроля за маршрутами. У нас отцифрован весь город, каждая остановка. С каждой остановки бралась точка, в программу закладывалось расписание маршрута. Диспетчер отслеживает движение автобусов по специальной таблице. По ней можно увидеть, что, например, 17-й автобус вышел с автопарка с опозданием на 4 минуты и затем движется в пределах временной нормы. Максимальное время, на которое может опоздать автобус, - 3 минуты. Все это сделано для контроля и управления подвижным составом, чтобы диспетчер мог вмешаться, если потребуется. И если он видит, что водитель автобуса идет с опережением или, наоборот, с отставанием, диспетчер должен его поправить. Эта программа будет обкатываться до конца февраля и, по сути, с 1 марта мы начнем отслеживать, как работают водители автобусов и, в случае необходимости, вмешиваться в процесс. Это создаст дополнительные условия для того, чтобы пассажиру не пришлось подолгу простаивать на остановках. Что касается того, как этой программой могут пользоваться пассажиры автобусов, до конца февраля будет готово мобильное приложение. Скачав специальную программу для смартфонов, пассажиры смогут отслеживать маршрут движения того или иного автобуса, например, на какой остановке сейчас находится автобус и через сколько минут он подойдет на нужную остановку.

- Если возвращаться к теме электронных карт, в какую сумму вашему предприятию обходится их введение?

- Деньги на внедрение этой системы заложены в бюджете Псковской области. Это не деньги предприятия «Псковпассажиравтотранс». На внедрение программы заложено 4,6 млн рублей. На самом деле это не вся сумма. Цена проекта в целом составляет около 30 - 35 млн рублей, но мы нашли способ минимизировать затраты, и нам 4,6 млн рублей хватит. Понятно, что затраты еще будут, но они будут связаны в большей степени с эмиссией самих карт.

- С какого числа будут действовать электронные карты?

- Продавать мы их начнем, скорее всего, с середины февраля, вводиться они будут практически сразу. Но наряду с электронными картами будут, по-прежнему, действовать обычные проездные на месяц. Рулонные билеты, скорее всего, уйдут, но это решение пока неоднозначное. «Рулонка» отпадает из-за того, что купить билеты можно будет в автобусе и за наличку. С валидатора вы получите чек, в котором будет прописано время, данные кондуктора. По сути вы получите документ, которым можно воспользоваться, если у вас возникают жалобы к водителю или кондуктору. То же касается и программы по отслеживанию движения автобусов. В любой момент можно зайти в программу и посмотреть номер автобуса, который был на линии, и мы выясним, кто именно из водителей и кондукторов вам нахамил или, наоборот, проявил себя с лучшей стороны.

- Александр Петрович, давайте конкретизируем читателям: после того, как вы введете электронные карты, потеряют ли силу стандартные проездные билеты на месяц? Может, будет какой-то переходный период, когда наряду с электронными картами можно будет, как раньше, ездить по проездным?

- Переходный период будет. И потом, нельзя же держать несколько систем. В конечном счете мы все равно придем к тому, что в городе будет единая система электронных карт. Сами по себе карты - по сути электронный кошелек.

- На сколько поездок они будут рассчитаны - 5, 10, 20? Каков ценовой диапазон?

- На сегодняшний день принято решение утвердить в городе тариф на одноразовую поездку в размере 23 рубля. По картам будет 22. А количество ездок вы будете определять сами — сколько положите на карту денег, столько и проедете.

- Хотелось бы пояснить по процедуре использования электронных транспортных карт. Это будут кондукторы ходить по автобусу с валидаторами или кондукторов не будет, а будет некий турникет, к которому ты прикладываешь карту и проходишь в автобус, или аппарат внутри автобуса? И еще, предполагается ли этими электронными картами полностью заменить кондукторов?

- Во-первых, турникеты теперь - прошедший век. Везде, где они были установлены, теперь от них отказываются, так как они создают определенные неудобства. Мы будем использовать валидаторы. Кстати мы не первые в Псковской области, кто их вводит. Есть в Печорах перевозчик, который пользуется валидаторами уже несколько лет. И я выезжал туда, встречался с ним, с пасажирами. Там люди уже приучены — входят в переднюю дверь и выходят в задние. Если у тебя наличные, ты отдаешь водителю, он прикладывает свою карту и выдает чек — примерно такая система. Поэтому на этом этапе речь о том, что мы будем увольнять контролеров, кондукторов, не идет.

- И никаких сокращений их численности тоже не будет?

- Скорее всего, нет.

- Правильно я понимаю, что все ваши кондукторы уже обучены обращению с валидаторами?

- Еще в процессе. Обучение навыкам обращения с валидаторами и с системой отслеживания маршрута автобусов у нас проходит параллельно, и это не так просто — обучить 360 кондукторов, кассиров, диспетчеров, чтоб они понимали, как работать с аппаратурой, как снимать данные, как увидеть, сколько проехало пассажиров и сколько денег они принесли.

- Где можно приобрести электронные карты?

- В наших точках продажи - на Рокоссовского, Леона Поземского и вокзале. Плюс у кондукторов.

- Как можно положить деньги на карту и проверить текущий баланс?

- Пополнить карту можно будет с помощью платежных терминалов Qiwi (их у нас в городе 400) и через Сбербанк. А потом будем смотреть: если этого будет недостаточно, чтобы не создавать неудобств, мы заключим договор еще с какими-то банками.

- Зампредседателя комитета по транспорту Псковской области Игорь Сильченков вчера сказал про какие-то бонусы для пользователей электронных карт. О чем идет речь?

- Он имел в виду, что стоимость проезда по картам будет не 23 рубля, как за наличные, а 22 рубля.

- А будут еще бонусы?

- Нам бы сначала с этим управиться. Хотя опыт работы показывает, что в дальнейшем какие-то бонусы можно ввести. Программно-аппаратный комплекс позволяет нам держать несколько тарифных планов, но в связи с тем, что мы обучаем кондукторов, кассиров, да и система взаимодействия пассажира и предприятия-перевозчика меняется, мы не спешим. Этот алгоритм надо отработать. Если мы сразу сделаем несколько тарифных планов, я не уверен, что мы сделаем все правильно. Но могу заверить, что в дальнейшем какие-то более существенные бонусы будут.

- Александр Петрович, планируете ли вы ввести электронные карты для льготников по аналогии с льготными проездными?

- Да, мы планируем различные виды карт. Будет даже некая семейная карта. Например, если в автобус заходит семья из 6 человек, можно оплатить проезд, приложив одну карту к валидатору шесть раз. На первом этапе ввести карты для льготных категорий граждан сложно, потому что в этом процессе задействованы не только мы, но и управление соцзащиты. Там пласт работы достаточно большой, и мы его еще не поднимали.

- Александр Петрович, пара вопросов по другой теме. Вскоре после своего вступления в должность гендиректора «Псковпассажиравтотранса» вы говорили о планах по оборудованию на остановках города электронных табло. Эти планы в силе или вы проанализировали ситуацию и от них отказались?

- Вполне возможно, что электронные табло появятся. Администрация региона нам такую задачу ставит, но, честно говоря, я не вижу надобности с экономической точки зрения на каждой остановке ставить электронное табло. Их может будет несколько в городе.

- Последний вопрос, который всех волнует. С какого числа будет повышена плата за разовый проезд с 20 до 23 рублей?

- Не знаю.

- Это от тарифного комитета зависит?

- Само решение вынесено, но документа нет. Есть определенная процедура прохождения. Когда будет конкретика, мы все озвучим на нашем сайте.

- То есть, не факт, что это будет в феврале?

- В феврале точно будет.

Беседовала Татьяна Иванова

Источник: Псковская Лента Новостей