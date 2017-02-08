Новая система оплаты проезда вводится с 11 февраля в псковских городских автобусах

«Псковпассажиравтотранс» с субботы переходит на новую систему оплаты проезда в автобусах городских маршрутов. Об этом сообщает сайт предприятия.

«Уважаемые пассажиры! С 11 февраля разовая оплата проезда будет производиться через терминал кондуктора с выдачей чека об оплате проезда. Месячные проездные билеты действительны в течение указанного срока», - сообщает сайт предприятия.

Источник: Псковская Лента Новостей