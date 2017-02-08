Александр Гизбрехт об электронных картах, повышении цен за проезд и системе отслеживания автобусных маршрутовБуквально вчера, 31 января, жители Пскова узнали о том, что уже в феврале проезд в общественном транспорте Пскова можно будет оплатить с помощью электронного билета. Для...105
08.02.2017 14:18 Проблема перевозки собак в пассажирском автотранспорте пока не решена - Александр Питиримов7
08.02.2017 10:49 Ремонт фасада автовокзала в Пскове и установка навесов на посадочных перронах планируются в 2017 году2
Новая система оплаты проезда вводится с 11 февраля в псковских городских автобусах
10.02.2017 16:47 ПЛН, Псков
«Псковпассажиравтотранс» с субботы переходит на новую систему оплаты проезда в автобусах городских маршрутов. Об этом сообщает сайт предприятия.
«Уважаемые пассажиры! С 11 февраля разовая оплата проезда будет производиться через терминал кондуктора с выдачей чека об оплате проезда. Месячные проездные билеты действительны в течение указанного срока», - сообщает сайт предприятия.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 11 | Вставить в блог | Версия для печатиПо теме:
- Александр Гизбрехт об электронных картах, повышении цен за проезд и системе отслеживания автобусных маршрутов