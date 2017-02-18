Новая система оплаты проезда вводится с 11 февраля в псковских городских автобусах«Псковпассажиравтотранс» с субботы переходит на новую систему оплаты проезда в автобусах городских маршрутов. Об этом сообщает сайт предприятия. «Уважаемые пассажиры! С 11 февраля разовая оплата проезда будет...71
Разовый проезд в псковских автобусах подорожает через неделю
Разовый проезд в псковских автобусах подорожает с 27 февраля. Об этом говорится в постановлении администрации Псковской области «О предельных максимальных регулируемых тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городских округов области, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении». Документ датирован 17-м февраля и опубликован на официальном сайте администрации региона.
Согласно постановлению, перевозка пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа Псков со следующего понедельника составит 23 рубля. Такая же цена предусмотрена за перевозку багажа в псковских автобусах.
Стоимость одной поездки в городском транспорте Великих Лук составит 20 рублей.
Источник: Псковская Лента Новостей