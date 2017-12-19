140 новых автобусов планирует купить для пассажирских перевозок в Пскове ГППО «Псковпассажиравтотранс»

140 новых автобусов планирует купить в течение трех лет для осуществления пассажирских перевозок в Пскове ГППО «Псковпассажиравтотранс». Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) генеральный директор предприятия Александр Питиримов.

По его словам, вопрос по обновлению автобусного парка в Пскове достаточно актуальный. В этом году предприятие планировало купить 12 автобусов, но эти планы не осуществились в связи с накопившейся налоговой задолженностью. «Мы по-прежнему ведем переговоры с тремя потенциальными поставщиками автобусов, чтобы практически полностью заменить все автобусы, работающие на городских перевозках, в течение лет трех. Речь идет о 140 автобусах», - пояснил Александр Питиримов. При этом он подчеркнул, что хотел бы видеть городской парк автобусов в виде монопарка, в котором представлены автобусы одной парки. По такому принципу работают автотранспортные предприятия многих других регионов. «Это значительно облегчает выполнение логистических задач, обслуживание и ремонт автобусов», - пояснил гость студии.

На данный момент «Псковпассажиравтотранс» ведет переговоры с тремя крупными производителями на предмет приобретения автобусов МАЗ, ГАЗ и «Волгабас». При этом руководство псковского предприятия обсуждает возможность, чтобы производители еще и обслуживали поставленные на линию автобусы.

Обновление автобусного парка пройдет в несколько этапов. В первый из них «Псковпассажиравтотанс» рассчитывает обновить порядка 30 - 40 автобусов. Автопарк будет обновляться за счет разных источников финансирования, включая субсидии из областного бюджета, лизинг и собственные средства предприятия.

Источник: Псковская Лента Новостей