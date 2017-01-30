Правительство РФ выделило 510 млн рублей на строительство путепровода в Великих Луках

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Псковская область получит межбюджетный трансферт в размере 510 млн рублей на развитие транспортной системы региона. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ во вторник, 31 января.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, федеральные средства предназначены для строительства автодорожного путепровода в Великих Луках.

Как сообщили в Государственном комитете Псковской области по транспорту, сейчас на площадке идет строительство основного путепровода тоннельного типа, ведутся работы по усилению грунта, по переносу газа высокого давления, подземных коммуникаций и другие виды работ. Строительство объекта идет согласно графику.

Рабочий пуск движения по путепроводу (без съездов) запланирован на декабрь этого года.

Автодорожный путепровод в Великих Луках призван решить главную транспортную проблему города - соединить две части города, разделенные железной дорогой. Через него будет организовано двухполосное движение транспорта по два ряда в каждую сторону, а также беспрепятственное движение пешеходов.

Напомним, на прошлой неделе было подписано распоряжение о распределении между субъектами РФ средств на строительство и ремонт сельских дорог. В Псковской области на эти средства будут отремонтированы дороги в четырех районах.

Источник: Псковская Лента Новостей