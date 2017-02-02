УГХ изучит необходимость появления светофора на строящемся перекрестке улиц Юности и Звездной

Управление городского хозяйства Пскова изучит необходимость появления светофора на строящемся перекрестке улиц Юности и Звездной. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства Алексей Захаров 6 февраля во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Алексей Захаров рассказал, что в 2017 году планируется сдача дороги по улице Юности и нового участка улицы Инженерной (от кругового перекрестка у ГИБДД до ул. Юности). Новая дорога соединит улицы Труда и Инженерную с улицей Сиреневый бульвар.

Отвечая на вопрос, будет ли установлен светофор на новом перекрестке улиц Звездной и Юности, Алексей Захаров сказал, что это не планировалось, но он услышал вопрос и обязательно изучит проблему.

Добавим, согласно установленным знакам приоритета, многополосная улица Юности будет главной дорогой, улица Звездная – второстепенной.

На новой улице выполнена часть работ по строительству дороги, установлено пешеходное ограждение, выполнено устройство освещения, оборудованы автобусные остановки. Участок дороги от улицы Звездной до ул. Сиреневый бульвар пока не построен.

Источник: Псковская Лента Новостей