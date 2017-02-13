Мнения псковичей о ликвидации пешеходного перехода на улице Горького в Пскове разделились

Мнения псковичей о ликвидации одного из двух пешеходных переходов через улицу Максима Горького на перекрестке с улицей Пароменской в Пскове разделились.

Опрос проводился с декабря по февраль на сайте ПЛН и одновременно в группе В Контакте.

В опросе на сайте приняло участие 1617 человек.

На вопрос «Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?» утвердительно (Да, оба нужны) ответили 668 человек (41,31%).

«Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту», - ответили 949 человек (58,69%).

В Контакте в опросе приняли участие 816 человек, результат голосования отличается. 52,3% участников опроса (427 человека) считают, что нужны оба перехода.

«Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту», - ответили 47,7% (389 человек).

Источник: Псковская Лента Новостей