www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Прекрасное далеко Ограничения движения на масленицу Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки При попытке скрыться врезался в забор Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Коды регионов на автономерах Трезвый город Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Ограничения движения на масленицу Коды регионов на автономерах
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Мнения псковичей о ликвидации пешеходного перехода на улице Горького в Пскове разделились

16.02.2017 11:37 ПЛН, Псков

Мнения псковичей о ликвидации одного из двух пешеходных переходов через улицу Максима Горького на перекрестке с улицей Пароменской в Пскове разделились.

Опрос проводился с декабря по февраль на сайте ПЛН и одновременно в группе В Контакте.

В опросе на сайте приняло участие 1617 человек.

На вопрос «Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?» утвердительно (Да, оба нужны) ответили 668 человек (41,31%).

«Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту», - ответили 949 человек (58,69%).

В Контакте в опросе приняли участие 816 человек, результат голосования отличается. 52,3% участников опроса (427 человека) считают, что нужны оба перехода.

«Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту», - ответили  47,7% (389 человек).

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 4 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28