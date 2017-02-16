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Госкомитет по транспорту показал, как будет выглядеть путепровод автодороги Псков-Писковичи-Муровицы над Северным обходом

22.02.2017 16:51 ПЛН, Псков

Государственный комитет Псковской области по транспорту показал, как будет выглядеть один из путепроводов над Северным обходом. Визуализация размещена в группе комитета в Контакте в связи с вопросами пользователей группы.

Путепровод протяженностью 540 метров будет построен в составе реконструкции участка автомобильной дороги Псков-Писковичи-Муровицы.

Сроки строительства путепровода на транспортной развязке Северный обход (2-ой пусковой комплекс) и а/д Родина-Наволок по контракту – 2016-2017 годы. На данный момент грузовой автотранспорт находится на обочине автомобильной дороге для выгрузки железобетонных конструкций для строительства.

Источник: Псковская Лента Новостей



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