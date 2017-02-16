В Пскове приступили к демонтажу светофоров на 25 перекресткахВ Пскове сегодня не работает пешеходный светофор на улице Коммунальной у городской больницы, светофор находится в режиме желтый мигающий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО...25
16:51 Госкомитет по транспорту показал, как будет выглядеть путепровод автодороги Псков-Писковичи-Муровицы над Северным обходом5
16.02.2017 14:25 В Великих Луках на путепроводе работают над сооружением стапеля для последующей сборки пролетных строений
16.02.2017 11:37 Мнения псковичей о ликвидации пешеходного перехода на улице Горького в Пскове разделились21
Госкомитет по транспорту показал, как будет выглядеть путепровод автодороги Псков-Писковичи-Муровицы над Северным обходом
22.02.2017 16:51 ПЛН, Псков
Государственный комитет Псковской области по транспорту показал, как будет выглядеть один из путепроводов над Северным обходом. Визуализация размещена в группе комитета в Контакте в связи с вопросами пользователей группы.
Путепровод протяженностью 540 метров будет построен в составе реконструкции участка автомобильной дороги Псков-Писковичи-Муровицы.
Сроки строительства путепровода на транспортной развязке Северный обход (2-ой пусковой комплекс) и а/д Родина-Наволок по контракту – 2016-2017 годы. На данный момент грузовой автотранспорт находится на обочине автомобильной дороге для выгрузки железобетонных конструкций для строительства.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 5 | Вставить в блог | Версия для печати