Госкомитет по транспорту показал, как будет выглядеть путепровод автодороги Псков-Писковичи-Муровицы над Северным обходом

Государственный комитет Псковской области по транспорту показал, как будет выглядеть один из путепроводов над Северным обходом. Визуализация размещена в группе комитета в Контакте в связи с вопросами пользователей группы.

Путепровод протяженностью 540 метров будет построен в составе реконструкции участка автомобильной дороги Псков-Писковичи-Муровицы.

Сроки строительства путепровода на транспортной развязке Северный обход (2-ой пусковой комплекс) и а/д Родина-Наволок по контракту – 2016-2017 годы. На данный момент грузовой автотранспорт находится на обочине автомобильной дороге для выгрузки железобетонных конструкций для строительства.

Источник: Псковская Лента Новостей