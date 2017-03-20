Псковичи высказались против появления парковки на улице Ипподромной

В Псковской городской Думе прошли публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Ипподромной, 45. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», заседание провел заместитель главы города Пскова Игорь Сиротин.

Заявитель намерен создать на данной территории парковку для расположенного рядом участка по пер. Залита, 1/14. Ориентировочная площадь запрашиваемого участка составляет 531 кв.м.

Жители смежных участков высказались против организации парковки на данной территории, так как в этом месте расположены зеленые насаждения, отделяющие их дома от дороги с оживленным движением транспорта. Соответствующее коллективное заявление было приобщено к протоколу.

Большинством голосов собравшихся была выработана отрицательная рекомендация по вопросу публичных слушаний.

Источник: Псковская Лента Новостей