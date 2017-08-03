На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение

На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение. Как сообщает сайт межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые дороги», администрация г. Пскова объявила аукцион на выполнение работ по установке дополнительного освещения над пешеходными переходами в городе Пскове. Начальная (максимальная) цена контракта - 3 млн 015 тыс. 702,81 рубля.

Согласно опубликованной документации, дополнительное освещение будет установлено над следующими пешеходными переходами:

1. перекресток ул. Коммунальная с ул. Киселева.

2. пересечение ул. Леона Поземского и Ваулиногорского шоссе.

3. Рижский пр., д. 73.

4. Октябрьский пр., д. 39.

5. Октябрьский пр., д. 40.

6. перекресток ул. Труда с ул. Текстильной.

7. перекресток ул. Труда с ул. Ветряной.

8. ул. Труда, напротив дома №51 у автобусной остановки.

9. пр. Энтузиастов у дома №3.

10. перекресток ул. Льва Толстого с ул. Речной.

11. у дома № 46 по ул. Вокзальной.

12. у дома №34а по ул. Вокзальной.

13. у дома №20 по ул. Вокзальной.

14. переход у железнодорожного вокзала по ул. Вокзальной.

15. перекресток ул. Инженерной с ул. Декабриста Пущина.

16. перекресток ул. Розы Люксембург с ул. Киселева.

17. перекресток ул. Юбилейной с ул. Красноармейской.

18. перекресток ул. Максима Горького с ул. Конной.

19. перекресток ул. Труда с ул. Белинского.

20. у дома №6 по ул. 128 Стрелковой дивизии (у ЗАО «ДСК»).

21. перекресток Рижского проспекта с ул. Западной.

22. перекресток ул. 23 Июля с ул. Вокзальной.

23. перекресток ул. Вокзальной в сторону микрорайона «Любятово».

24. ул. Инженерная, д. 3а (у газовой заправки «Пропан»).

25. перекресток ул. Инженерной с ул. Алтаева.

26. перекресток ул. Труда с ул. Звездной.

27. у дома №75 по ул. Труда.

28. перекресток ул. Труда с ул. Белинского.

29. пересечение Рижского проспекта с ул. Западной.

30. пересечение Рижского проспекта с ул. Печорской.

Требования к светодиодным светильникам: мощность - не менее 120Вт не более 150Вт, световой поток не менее 12000 Лм, цветовая температура от 4000 К до 6000 К, степень защиты не ниже IP 65.

Срок выполнения работ - до 30 ноября 2017 г. Срок гарантии на выполненные работы и входящие в них материалы устанавливается в течение 2 лет от даты подписания акта выполненных работ. Подрядчика выберут 24 августа.

Источник: Псковская Лента Новостей