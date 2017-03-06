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В Пскове продолжаются работы по ликвидации аварийной ямочности на дорогах

11.03.2017 14:49 ПЛН, Псков

В Пскове продолжаются работы по ликвидации аварийной ямочности на дорогах города, сообщили Псковской Ленте Новостей в муниципалитете.

Горячим асфальтобетоном

№ п/п

Адрес проводимого ямочного ремонта

1

Ул. Юбилейная (от ул. Народная до ул. Майора Достовалова)

2

Ул. Вокзальная (от Октябрьского пр-та до конца дома №56)

3

Ул. Кузбасской дивизии (от ул. Западная до Восточного проезда)

4

Ул. Западная (от ул. Кузбасской Дивизии до ул. Байкова)

5

Ул. 128 Стрелковой Дивизии ( напротив дома № 36)

Щебнем

№ п/п

Адрес проводимого ямочного ремонта

1

Ул. Петровская (от ул. Госпитальная до ул. Розы Люксембург)

2

Ул. Металлистов (от ул. Советская до Октябрьского проспекта)

Методом обратной пропитки

№ п/п

Адрес проводимого ямочного ремонта

1

Ул. Кузнецкая (пересечение с ул. К. Маркса)

2.

Ул. К. Маркса (от ул. Кузнецкая до ул. Свердлова)

Холодным асфальтобетоном

№ п/п

Адрес проводимого ямочного ремонта

1

Ул. Советской Армии (на участке дороги между остановкой «Мотодром» и остановкой «Промежицы»)


Работы проведены на участках: Троицкий мост, ул. Литейная, ул. Алмазная, ул. Чудская, ул. Ипподромная, также произведена посыпка щебнем на ул. Л. Поземского.

Источник: Псковская Лента Новостей



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