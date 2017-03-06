В Пскове продолжаются работы по ликвидации аварийной ямочности на дорогах города, сообщили Псковской Ленте Новостей в муниципалитете.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







