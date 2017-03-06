Прокуратура нашла метровые ямы на дороге Невель - Туричино - граница с БеларусьюНевельская межрайонная прокуратура по обращению гражданина с привлечением специалистов службы ГИБДД провела проверку исполнения законодательства о содержании автомобильной дороги общего пользования регионального значения по направлению движения...1
В Пскове продолжаются работы по ликвидации аварийной ямочности на дорогах
В Пскове продолжаются работы по ликвидации аварийной ямочности на дорогах города, сообщили Псковской Ленте Новостей в муниципалитете.
Горячим асфальтобетоном
|
№ п/п
|
Адрес проводимого ямочного ремонта
|
1
|
Ул. Юбилейная (от ул. Народная до ул. Майора Достовалова)
|
2
|
Ул. Вокзальная (от Октябрьского пр-та до конца дома №56)
|
3
|
Ул. Кузбасской дивизии (от ул. Западная до Восточного проезда)
|
4
|
Ул. Западная (от ул. Кузбасской Дивизии до ул. Байкова)
|
5
|
Ул. 128 Стрелковой Дивизии ( напротив дома № 36)
Щебнем
|
№ п/п
|
Адрес проводимого ямочного ремонта
|
1
|
Ул. Петровская (от ул. Госпитальная до ул. Розы Люксембург)
|
2
|
Ул. Металлистов (от ул. Советская до Октябрьского проспекта)
Методом обратной пропитки
|
№ п/п
|
Адрес проводимого ямочного ремонта
|
1
|
Ул. Кузнецкая (пересечение с ул. К. Маркса)
|
2.
|
Ул. К. Маркса (от ул. Кузнецкая до ул. Свердлова)
Холодным асфальтобетоном
|
№ п/п
|
Адрес проводимого ямочного ремонта
|
1
|
Ул. Советской Армии (на участке дороги между остановкой «Мотодром» и остановкой «Промежицы»)
Работы проведены на участках: Троицкий мост, ул. Литейная, ул. Алмазная, ул. Чудская, ул. Ипподромная, также произведена посыпка щебнем на ул. Л. Поземского.
Источник: Псковская Лента Новостей