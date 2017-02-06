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Интерактив: Класс!
08.02.2017 17:12 ПЛН, Псков
Наблюдал, как ремонтируют дороги методом обратной пропитки. Класс!
А вот какой метод применен по ул. Толстого от светофора на ул. Речной в сторону Любятово мне не известен. В ямки насыпан известковый щебень и залит! водой. Ноу-хау Деда Мороза может назвать?
Вот сколько осталось морозов? A вдруг песком с солью дорогу обработают? Видел, правда, правда…
Василий
Источник: Псковская Лента Новостей
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