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Интерактив: Класс!

08.02.2017 17:12 ПЛН, Псков

Наблюдал, как ремонтируют дороги методом обратной пропитки. Класс!

А вот какой метод применен по ул. Толстого от светофора на ул. Речной в сторону Любятово мне не известен. В ямки насыпан известковый щебень и залит! водой. Ноу-хау Деда Мороза может назвать?

Вот сколько осталось морозов? A вдруг песком с солью дорогу обработают? Видел, правда, правда…

Василий 

Источник: Псковская Лента Новостей



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Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

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