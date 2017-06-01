За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Фотофакт: Что за важная персона при помощи спецсигналов расчищала себе дорогу в пробке?

Что это за важная персона посещала Псков, которая при помощи спецсигналов расчищала себе дорогу в пробке, созданной дорожными рабочими?

Вообще-то, в соответствии с часть. 5 ст. 12.5 КоаП РФ, «использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов, установленных без соответствующего разрешения, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет с конфискацией указанных устройств.

Антон

Источник: Псковская Лента Новостей