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Фотофакт: Что за важная персона при помощи спецсигналов расчищала себе дорогу в пробке?

03.06.2017 14:20 ПЛН, Псков

Что это за важная персона посещала Псков, которая при помощи спецсигналов расчищала себе дорогу в пробке, созданной дорожными рабочими?

Вообще-то, в соответствии с часть. 5 ст. 12.5 КоаП РФ, «использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов, установленных без соответствующего разрешения, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет с конфискацией указанных устройств.

Антон 

Источник: Псковская Лента Новостей



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Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

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