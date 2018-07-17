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Городские власти предложат скорректировать утреннее расписание автобусов Пскова, чтобы пассажиры успевали к «Ласточке»

Власти Пскова предложат «Псковпассажиравтотрансу» пересмотреть утреннее расписание автобусов Пскова, чтобы пассажиры успевали добраться до железнодорожного вокзала к отправлению нового скоростного поезда «Ласточка». Соответствующую информацию в социальной сети «Фейсбук» разместила сотрудник контрольного отдела Псковской городской Думы, модератор группы «Контроль. Псков» Анна Удовенко, отвечая на жалобу псковички.

В публикации на своей странице девушка рассказала, как пыталась добраться с Запсковья до вокзала ранним утром, но не смогла вызвать такси и чудом успела на «Ласточку», воспользовавшись самым ранним рейсом городского автобуса.

«Раз уж в городе так мало таксистов-жаворонков, может, стоит пересмотреть расписание автобусов в пользу пяти вагонов пассажиров ежедневной электрички?» - адресовала она вопрос главе Пскова Ивану Цецерскому.

Градоначальник поручил Анне Удовенко уточнить расписание автобусов к «Ласточке» с разных направлений города. Сотрудница гордумы поделилась ссылкой на расписание и пообещала направить в ГППО «Псковпассажиравтотранс» предложение о корректировке графика движения автобусов с учетом времени отправления нового поезда «Ласточка».

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«Относительно работы такси в городе Пскове могу пояснить, что все фирмы являются частными и по информации, имеющейся у нас, оказывают услуги круглосуточно. Как пояснили в одной из диспетчерских служб такси, недостаток машин мог быть связан с сезоном отпусков и является временным явлением», - заключила Анна Удовенко.