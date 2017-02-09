Фотофакт: Одно - лечим, другое - калечим

Уже покалечили!

И разговор не про ямы, жители Кусвы с ними уже смирились. Разговор про грязь, которую грузовики завозят на дорогу со стройплощадки. Невозможно уже терпеть эту жижу.

Андрей

Источник: Псковская Лента Новостей