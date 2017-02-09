Фотофакт: Кто-то тонет, а кто-то пугает пешеходовВторостепенную дорогу на ул. Инженерной традиционно затопило. Большинство автомобилистов едут по огромной луже, но есть и те, кто решил объехать ее по тротуару. И в принципе их...10
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Фотофакт: Одно - лечим, другое - калечим
21.02.2017 18:29 ПЛН, Псков
Уже покалечили!
И разговор не про ямы, жители Кусвы с ними уже смирились. Разговор про грязь, которую грузовики завозят на дорогу со стройплощадки. Невозможно уже терпеть эту жижу.
Андрей
Источник: Псковская Лента Новостей
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