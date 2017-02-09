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Фотофакт: Одно - лечим, другое - калечим

21.02.2017 18:29 ПЛН, Псков

Уже покалечили!

И разговор не про ямы, жители Кусвы с ними уже смирились. Разговор про грязь, которую грузовики завозят на дорогу со стройплощадки. Невозможно уже терпеть эту жижу.

Андрей

Источник: Псковская Лента Новостей



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