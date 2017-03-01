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Фотофакт: Лентяй на «мусорке»

02.03.2017 16:57 ПЛН, Псков

Мусорная машина ездит по пешеходным дорожкам. На вопрос, что он тут делает, отвечает: объезжать далеко. Вот такие у нас ленивые водители.

Источник: Псковская Лента Новостей



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