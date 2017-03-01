Фотофакт: Лентяй на «мусорке»

Мусорная машина ездит по пешеходным дорожкам. На вопрос, что он тут делает, отвечает: объезжать далеко. Вот такие у нас ленивые водители.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







