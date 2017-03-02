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Интерактив: Вот такая зеленая зона

03.03.2017 13:16 ПЛН, Псков

Вот так выглядит зеленая территория города. Грузовые машины едут свободно к магазину разгружать товар. А в УГХ сказали, что сделать ничего не могут.

Вот такая красота.

Елена

Источник: Псковская Лента Новостей



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