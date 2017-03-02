Интерактив: Вот такая зеленая зона

Вот так выглядит зеленая территория города. Грузовые машины едут свободно к магазину разгружать товар. А в УГХ сказали, что сделать ничего не могут.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







