Фотофакт: Одно лечим, другое калечим. Часть 2Уже покалечили! И разговор не про ямы, жители Кусвы с ними уже смирились. Разговор про грязь, которую грузовики завозят на дорогу со стройплощадки. Невозможно уже терпеть эту...14
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Интерактив: Вот такая зеленая зона
03.03.2017 13:16 ПЛН, Псков
Вот так выглядит зеленая территория города. Грузовые машины едут свободно к магазину разгружать товар. А в УГХ сказали, что сделать ничего не могут.
Вот такая красота.
Елена
Источник: Псковская Лента Новостей
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