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Фотофакт: Новые стойки дорожных знаков закрывают сигналы светофора

21.03.2017 11:08 ПЛН, Псков

Стойки новых дорожных знаков «Пешеходный переход», установленные на разделительной полосе улицы Юбилейной на перекрестке с Рижским проспектом в Пскове, частично закрывают сигналы светофоров.

Особенно сильно это заметно при движении по Юбилейной от Коммунальной к Рижскому проспекту.

Стоит напомнить, что 16 марта на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения принято решение установить увеличенные линзы светофоров на разделительной полосе ул. Юбилейной на перекрестке с Рижским проспектом с 200 до 300 мм. Это сделано по просьбе ГИБДД в связи с несколькими авариями в темное время суток.

Наверное, теперь придется ставить новые линзы еще больше. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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