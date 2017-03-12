Фотофакт: Новые стойки дорожных знаков закрывают сигналы светофора

Стойки новых дорожных знаков «Пешеходный переход», установленные на разделительной полосе улицы Юбилейной на перекрестке с Рижским проспектом в Пскове, частично закрывают сигналы светофоров.

Особенно сильно это заметно при движении по Юбилейной от Коммунальной к Рижскому проспекту.

Стоит напомнить, что 16 марта на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения принято решение установить увеличенные линзы светофоров на разделительной полосе ул. Юбилейной на перекрестке с Рижским проспектом с 200 до 300 мм. Это сделано по просьбе ГИБДД в связи с несколькими авариями в темное время суток.

Наверное, теперь придется ставить новые линзы еще больше.

Источник: Псковская Лента Новостей