Фотофакт: Новые стойки дорожных знаков закрывают сигналы светофораСтойки новых дорожных знаков «Пешеходный переход», установленные на разделительной полосе улицы Юбилейной на перекрестке с Рижским проспектом в Пскове, частично закрывают сигналы светофоров. Особенно сильно это заметно...7
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Фотофакт: Новые стойки дорожных знаков закрывают сигналы светофора
21.03.2017 11:08 ПЛН, Псков
Стойки новых дорожных знаков «Пешеходный переход», установленные на разделительной полосе улицы Юбилейной на перекрестке с Рижским проспектом в Пскове, частично закрывают сигналы светофоров.
Особенно сильно это заметно при движении по Юбилейной от Коммунальной к Рижскому проспекту.
Стоит напомнить, что 16 марта на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения принято решение установить увеличенные линзы светофоров на разделительной полосе ул. Юбилейной на перекрестке с Рижским проспектом с 200 до 300 мм. Это сделано по просьбе ГИБДД в связи с несколькими авариями в темное время суток.
Наверное, теперь придется ставить новые линзы еще больше.
Источник: Псковская Лента Новостей
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