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Фотофакт: Убитые дороги - убитые машины
25.03.2017 09:14 ПЛН, Псков
Убитые дороги являются причинами убитых машин. На фото - Гаражный проезд.
Сергей
Источник: Псковская Лента Новостей
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