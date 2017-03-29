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Фотофакт: Реконструкция пешеходных дорожных знаков по-псковски

31.03.2017 11:16 ПЛН, Псков

В Пскове проходит замена старых знаков на новые, Г-образные.
 
На перекрестке Рижского проспекта и улицы М. Горького установлено 4 вида знаков. 
 
1-й вид: знаки закреплены на опоре освещения криво. Выглядит убого, по-колхозному. 
 
 
2-й вид: Г-образный знак, который изготовлен в гараже. Вид соответствующий. 
 
 
Аркадий

Источник: Псковская Лента Новостей



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