Фотофакт: Новые стойки дорожных знаков закрывают сигналы светофораСтойки новых дорожных знаков «Пешеходный переход», установленные на разделительной полосе улицы Юбилейной на перекрестке с Рижским проспектом в Пскове, частично закрывают сигналы светофоров. Особенно сильно это заметно...24
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Фотофакт: Реконструкция пешеходных дорожных знаков по-псковски
31.03.2017 11:16 ПЛН, Псков
В Пскове проходит замена старых знаков на новые, Г-образные.
На перекрестке Рижского проспекта и улицы М. Горького установлено 4 вида знаков.
1-й вид: знаки закреплены на опоре освещения криво. Выглядит убого, по-колхозному.
2-й вид: Г-образный знак, который изготовлен в гараже. Вид соответствующий.
Аркадий
Источник: Псковская Лента Новостей
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