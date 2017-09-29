Псковского автомобилиста, припарковавшегося на зеленой зоне, «замуровали». ФОТОПсковского автомобилиста, припарковавшегося на зеленой зоне, «замуровали». Соответствующее фото в социальных сетях разместил председатель общественного совета при Государственном комитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ...34
Написать на ПЛН-Автомир
Псковского автомобилиста, припарковавшегося на зеленой зоне, «замуровали». ФОТО
11.10.2017 12:28 ПЛН, Псков
Псковского автомобилиста, припарковавшегося на зеленой зоне, «замуровали». Соответствующее фото в социальных сетях разместил председатель общественного совета при Государственном комитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов. Как пояснил общественник Псковской Ленте Новостей, кадр сделан в проезде между улицами Алтаева и Новоселов вдоль школы №22 на Запсковье.
«С утра проснулся… и уже замуровали. Не паркуйтесь на зеленых зонах», - написал Алексей Кириллов.
Фотографию в Фейсбуке прокомментировал вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов. «Если так будут наказывать за парковку на зеленой зоне - уверен, желающих нарушать правила парковки будет меньше!» - заявил он.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 34 | Вставить в блог | Версия для печати