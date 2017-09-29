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Псковского автомобилиста, припарковавшегося на зеленой зоне, «замуровали». ФОТО

11.10.2017 12:28 ПЛН, Псков

Псковского автомобилиста, припарковавшегося на зеленой зоне, «замуровали». Соответствующее фото в социальных сетях разместил председатель общественного совета при Государственном комитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов. Как пояснил общественник Псковской Ленте Новостей, кадр сделан в проезде между улицами Алтаева и Новоселов вдоль школы №22 на Запсковье. 
 
 
«С утра проснулся… и уже замуровали. Не паркуйтесь на зеленых зонах», - написал Алексей Кириллов. 
 
Фотографию в Фейсбуке прокомментировал вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов. «Если так будут наказывать за парковку на зеленой зоне - уверен, желающих нарушать правила парковки будет меньше!» - заявил он.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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