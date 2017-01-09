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Минтранс собирается ужесточить наказание за неоплату проезда в системе «Платон»
Министерство транспорта РФ по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича подготовит поправки к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), ужесточающие наказание для владельцев грузовиков за неоплату проезда в рамках системы «Платон», сообщает газета «Коммерсант».
По данным издания, в частности, планируется ввести правило, согласно которому собственник большегруза будет получать столько штрафов, сколько по дороге грузовику встретится камер.
Кроме того, согласно готовящимся поправкам, скидка в 50% при оплате штрафов в течение 20 дней будет действовать только в том случае, если неоплату проезда по системе «Платон» зафиксировал инспектор Ространснадзора, а не камера.
В Минтрансе «Коммерсанту» подтвердили информацию о разработке законопроекта. «В рамках работы по усилению контроля за внесением платы соответствующие инициативы прорабатывались», - сообщили в ведомстве.
Между тем первый зампред комитета Госдумы по госстроительству, рассматривающего все поступающие в парламенте поправки к КоАП, Вячеслав Лысаков заявил «Коммерсанту», что комитет не поддержит предложения Минтранса. Он напомнил, что, когда «Платон» вводился в конце 2015 года, Госдума приняла ряд поправок, включая правило «одного штрафа в сутки» и сниженный размер штрафа за неоплату, чтобы снять «социальное напряжение и смягчить некорректно введенный "Платон"».
«На фоне обсуждения увеличения тарифа за проезд предложение считаю нецелесообразным», - резюмировал Лысаков.
В настоящее время штрафы за неоплату проезда по федеральной трассе составляют пять тысяч рублей и 10 тысяч рублей - за повторное нарушение в течение года, сообщает Newsru.com.
Источник: Псковская Лента Новостей