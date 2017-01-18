У водителей планируют отбирать права за опасное вождение

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству будет рекомендовать к принятию поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в том числе о лишении водительских прав за неоднократное нарушения ПДД. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на зампредседателя комитета Вячеслава Лысакова.

«Если человеку первый случай не послужит уроком и он будет продолжать себя так же вести, то надо предусматривать более серьезные меры воздействия, такие как обязательные работы, административный арест и лишение прав», - приводит газета слова Лысакова.

При этом решение о лишении водительских прав при опасном вождении будет принимать автоинспектор, а не камеры, фиксирующие нарушения. Водители за неоднократные нарушения могут быть лишены прав на два года, отмечает зампред комитета.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило законопроект, устанавливающий ответственность в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей за совершение водителем транспортного средства действий, квалифицируемых как опасное вождение.

К опасному вождению относятся: невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения; перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия; несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства; несоблюдение бокового интервала; резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения ДТП; препятствование обгону.

Источник: Псковская Лента Новостей