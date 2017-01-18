Глава МЧС России поручил проверить работу всего общественного автотранспорта и дорожных службГлава МЧС России Владимир Пучков после ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе поручил осуществить проверку работы всего общественного автотранспорта и провести работу с водительским составом, сообщает «Интерфакс»......16
У водителей планируют отбирать права за опасное вождение
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству будет рекомендовать к принятию поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в том числе о лишении водительских прав за неоднократное нарушения ПДД. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на зампредседателя комитета Вячеслава Лысакова.
«Если человеку первый случай не послужит уроком и он будет продолжать себя так же вести, то надо предусматривать более серьезные меры воздействия, такие как обязательные работы, административный арест и лишение прав», - приводит газета слова Лысакова.
При этом решение о лишении водительских прав при опасном вождении будет принимать автоинспектор, а не камеры, фиксирующие нарушения. Водители за неоднократные нарушения могут быть лишены прав на два года, отмечает зампред комитета.
Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило законопроект, устанавливающий ответственность в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей за совершение водителем транспортного средства действий, квалифицируемых как опасное вождение.
К опасному вождению относятся: невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения; перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия; несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства; несоблюдение бокового интервала; резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения ДТП; препятствование обгону.
Источник: Псковская Лента Новостей