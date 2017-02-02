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Правительство РФ поддержало проект закона, повышающий штраф водителям за непредоставление преимущества пешеходам

03.02.2017 12:37 ПЛН, Псков

Правительство РФ одобрило поправки, которые увеличивают штраф за нарушения правил, по которым дорога должна уступаться участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении.

«Законопроектом предлагается в Кодексе об административных правонарушениях установить за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, административный штраф в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства, сообщает «Интерфакс».

Законопроект был одобрен на заседании правительства накануне, после чего он будет внесен в Госдуму.

Источник: Псковская Лента Новостей



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