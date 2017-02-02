Правительство РФ поддержало проект закона, повышающий штраф водителям за непредоставление преимущества пешеходам

Правительство РФ одобрило поправки, которые увеличивают штраф за нарушения правил, по которым дорога должна уступаться участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении.

«Законопроектом предлагается в Кодексе об административных правонарушениях установить за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, административный штраф в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства, сообщает «Интерфакс».

Законопроект был одобрен на заседании правительства накануне, после чего он будет внесен в Госдуму.

Источник: Псковская Лента Новостей