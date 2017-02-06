Александр Васильев предлагает усилить ответственность чиновников за ненормативное состояние пешеходных переходов

Дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов часто связаны с качеством пешеходных переходов, поэтому для решения данной проблемы стоит задуматься не об увеличении штрафов для водителей, а об усилении ответственности чиновников за ненормативное состояние пешеходных переходов. Об этом заявил представитель Центрального штаба ОНФ, член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОНФ, в Госдуму внесен правительственный законопроект об усилении административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. В Кодексе РФ об административных правонарушениях за невыполнение требования правил дорожного движения предлагается установить административный штраф для водителей в размере от 1500 до 2500 руб. По мнению кабмина, необходимость соответствующей инициативы обусловлена «высокой степенью общественной опасности» подобных нарушений, что подтверждается ростом количества дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах.

«Высокая опасность ДТП с участием пешеходов обусловлена не маленьким размером штрафа, а необустроенностью наших дорог, - считает Александр Васильев. - Пешеходные переходы часто не соответствуют нормативным требованиям. Это подтверждают дорожные инспекции ОНФ, которые проходят по всей России. Не хватает дорожных знаков, как правило, стерта разметка. Также не выполнено поручение президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина о том, что пешеходные переходы должны выполняться из современных материалов, а знаки – на флуоресцентной пленке. Должна быть комбинация желтой и белой разметки на дороге, разметка должна быть из пластика, а не нанесена окрасочным методом. При этом на тротуарах часто лежит неубранный снег. Поэтому такое несоблюдение элементарных правил со стороны администраций городов, которые ответственны за состояние пешеходных переходов, приводит к тому, что граждане-автомобилисты часто становятся заложниками ситуации».

По его словам, в последнее время пешеходы и автомобилисты стали больше друг друга уважать и пропускать, но местные власти не создают условий для того, чтобы пешеходный переход был безопасным: «Поэтому стоит задуматься скорее не об увеличении штрафов для автомобилистов, а об усилении ответственности чиновников за ненормативное состояние пешеходных переходов».

Источник: Псковская Лента Новостей