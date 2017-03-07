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Представитель общества инвалидов Марина Борисенкова может войти в состав комиссии Пскова по обеспечению безопасности дорожного движения

08.03.2017 21:40 ПЛН, Псков

Председатель Псковской областной организации общероссийской общественной  организации «Всероссийское общество инвалидов», депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова может быть включена в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Соответствующий проект решения внесен в Псковскую городскую Думу. Проект опубликован на сайте города.

Проектом решения вносятся изменения в персональный состав комиссии. В состав комиссии вводится депутат Марина Борисенкова.

Начальник управления городского хозяйства вместо заместителя председателя комиссии становится членом комиссии, согласно документу. Единственным заместителем председателя комиссии остается начальник ОГИБДД по г. Пскову Владимир Папорт.

В предлагаемой редакции положения отсутствуют депутаты Псковской городской Думы Сергей Барабанов и Александр Самуйлов. Также в новой редакции из проекта решения исключены представители ООО «Псковтранссигнал» (ранее –  псковский филиал ГОССМЭП), обслуживающего светофоры Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей



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