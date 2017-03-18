Проблема с организацией перевозки детей в автобусах в Псковской области до сих пор не решена

Доставка детей в летние оздоровительные лагеря является одной из самых важных проблем, которую предстоит решить в преддверии летней оздоровительной кампании в регионе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании администрации 20 марта сообщил руководитель управления образования Псковской области Александр Седунов. Он отметил, что этот вопрос имеет особое значение и предложил вынести его на рассмотрение межведомственной комиссии.

Заместитель председатель комитета по транспорту Псковской области Игорь Сильченков отметил, что с точки зрения использования для детских перевозок автобусов не старше 10 лет Минтранс дал отсрочку до 15 июля.

«Начнется кампания, вы детей развезете, а потом-то что? Их же надо обратно развозить», - поинтересовался губернатор Андрей Турчак.

«В любом случае транспортная перевозка детей осуществляется в результате конкурса. Естественно, мы заранее посмотрим по маршрутам, по количеству детей, чтобы быть готовыми к обеспечению тех требований, которые будут существовать на дату перевозки», - пояснил Игорь Сильченков.

Глава региона выразил опасения, что по результатам конкурса победитель может быть и не выявлен. «Вы должны создать изначально условия для того, чтобы участники конкурса отвечали тем критериям, которые Минтранс выставил. Откровенно надо сказать, что в государственном предприятии таких единицы. Значит, здесь должен участвовать подготовленный частник. Нужно посмотреть, кто внутри региона справится с этими потоками, понимая, что уже более 20 тысяч заявок на оздоровительный отдых поступило», - отметил он.

Андрей Турчак призвал решить проблему в кратчайшие сроки. «Сегодня уже 20 марта, вы объявите конкурсную процедуру, если даже все вовремя, то это плюс 45-60 дней. А если сбой какой-то, на чем вы повезете детей? На гужевом транспорте? Этому вопросу нужно уделить особое внимание», - подчеркнул губернатор.

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов отметил, что в последние годы закуплено большое количество транспорта, в том числе школьных автобусов. «Давайте еще раз вместе посмотрим, я думаю, что большую часть транспорта мы найдем в нашем государственном предприятии», - сказал он. Андрей Турчак призвал своего заместителя «не испытывать иллюзий» на этот счет.

Директор ГП ПО «Центр детского отдыха и оздоровления» Татьяна Богданова отметила, что ситуация с доставкой детей в летние лагеря была крайне сложной еще в прошлом году, в частности, речь идет о великолукской зоне. «Транспорт, который может обеспечивать перевозу детей, есть только у туристических фирм, которые работают по своему плану и только в свободное время могут нас обслуживать. Поэтому конкурс там в прошлом году у нас даже не состоялся. По псковской зоне у нас выиграл ИП, и он обслуживал большинство перевозок. Что касается "Псковспассажиравтотранса", то у них 4 автобуса по 45 мест, остальные ПАЗики, которые не могут нас обслуживать по уровню комфортности на расстояние более 25 км», - пояснила она.

Источник: Псковская Лента Новостей