Состояние улично-дорожной сети обсуждает губернатор с властями и общественниками Великих Лук

В администрации Великих Лук проходит встреча губернатора области Андрея Турчака с первыми лицами города и общественниками. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на повестке дня стоит вопрос о приведении в достойное состояние улично-дорожной сети.

Особое внимание активист сообщества «Убитые дороги Пскова» Вячеслав Супрун, которому Андрей Турчак предоставил слово, сконцентрировал на плачевном состоянии улиц Вокзальная, Дьяконова и Ленина. Общественник призвал власти привести дороги города в надлежащее состояние. Также он предложил ремонтным бригадам города работать по воскресеньям, более рационально использовав выходные. Помимо этого Вячеслав Супрун предложил подумать над осуществлением контроля за проведением ремонтных работ подрядными организациями.

Глава администрации города Виктор Каменский в ответ на замечание Вячеслава Супруна отметил, что именно с указанных улиц в этом году начнутся ремонтные работы. Более того, асфальтобетонный завод начал свою работу на месяц ранее обычного срока.

Также на встрече и.о. первого заместителя главы администрации города по инфраструктуре Юрий Власюк представил главе региона проект по обустройству перекрестка Дьяконова-Ленина. На данной территории предусмотрено расширение дорожного полотна, круговое движение и три подземных перехода.

Андрей Турчак положительно отреагировал на данную инициативу, но, тем не менее, посоветовал сконцентрировать внимание на более краткосрочных проектах, таких как путепровод.

Источник: Псковская Лента Новостей