Регистрацию за физлицами больших пассажирских автобусов могут запретить

Физическим лицам оставят возможность владения автобусами вместимостью не более восьми человек, заявил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Сергей Добряков.

«Подготовлен законопроект, касающийся лицензирования всех видов перевозок. Второй законопроект касается запрета регистрации за физическими лицами автобусов вместимостью более восьми человек. Третий предусматривает изменения в Кодексе административных правонарушений - повышение ответственности физических лиц за нарушения при перевозке пассажиров», - сказал С.Добряков журналистам в Нальчике, пишет «Интерфакс».

Он также добавил, что дополнительно готовится проект постановления правительства РФ, регламентирующий порядок мониторинга в субъектах РФ пассажирских перевозок.

Источник: Псковская Лента Новостей