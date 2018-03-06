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Массовые лектории для родителей проходят в Псковской области в преддверии весенних каникул

В преддверии весенних каникул в регионе проходят массовые лектории для родителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дети, как известно, являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения. Их поведение на дороге во многом обусловлено особенностями восприятия дорожной обстановки. Как известно, юный пешеход может получить травмы в результате дорожно-транспортного происшествия по своей вине или по вине водителя. Таким образом, чтобы исключить и ту, и другую причину сотрудники Госавтоинспекции в преддверии весенних школьных каникул проводят с родителями цикл лекториев по безопасности дорожного движения.

Важно ежедневно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге. Ведь задача родителей – не только повторить Правила дорожного движения, но и научить ребенка грамотно действовать в реальной дорожной обстановке: видеть предметы, закрывающие обзор проезжей части, оценивать дорожную ситуацию, отметили в УМВД.

«Родителям необходимо помнить, как важен их личный пример, ведь на дороге юный пешеход будет вести себя именно так, как поступают взрослые!» - подчеркнули в ведомстве.