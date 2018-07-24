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В Госдуму внесен законопроект о госрегулировании цен на бензин

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение в России государственного регулирования цен на дизельное топливо и бензин. Документ во вторник опубликован в базе данных Госдумы, пишет «Росбалт».

Закон предполагает, что с 2019 года правительство получит полномочия по установлению предельной цены на топливо. Цель закона — защитить потребителей от сильных колебаний цен на бензин и топливо.

Ранее сегодня стало известно, что подготовлен законопроект об ужесточении ответственности за недолив бензина на автозаправочных станциях. Штраф составит не менее 500 тысяч рублей.