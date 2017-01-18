Автобус, перевозивший детей из православного хора и попавший в ДТП в Псковской области, не был оборудован ремнями безопасности

Автобус, перевозивший детей из белорусского православного хора и попавший в ДТП в Псковской области, не был оборудован ремнями безопасности. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 19 января на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов.

Напомним, что ДТП произошло 9 января вечером на 251-м км трассы Санкт-Петербург - Невель. Водитель большегруза «Рено» совершил столкновение с автобусом «Сетра», следовавшем в попутном направлении. В автобусе находилось 54 человека, в том числе 41 ребенок в возрасте от 6 до 13 лет. Дети поют в православном хоре Минска. Автобус следовал из Санкт-Петербурга в Минск с заездом на ночевку в паломнический центр при Псково-Печерском монастыре. За помощью к медикам обратились 12 человек, в том числе 10 детей. Они получили незначительные ушибы, от госпитализации отказались.

По словам Анатолия Ефимова, автобус даже не был оснащен ремнями безопасности. Сопровождающие заявили, что это «норма». «Закон един для всех, особенно это касается детских перевозок», - подчеркнул начальник областной Госавтоинспекции.

В целом на территории Псковской области в 2016 году дорожно-транспортных происшествий с автобусами при организованных перевозках групп детей не зарегистрировано.

В большинстве все перевозчики соблюдают Правила организованных перевозок групп детей, но, несмотря на проведенные Госавтоинспекцией мероприятия по освещению требований постановления правительства №1177 среди образовательных учреждений, автопредприятия и перевозчиков, туристических фирм, встречаются и нарушители. Так, в Пушкинских Горах был выявлен перевозчик из Смоленска, который привез детей на экскурсию без оформления всех предусмотренных правилами документов, был установлен 1 факт перевозки организованных групп детей в ночное время, выявлен факт нарушения режимов труда и отдыха водителем. По всем случаям к административной ответственности были привлечены не только водители автобусов, но и должностные и юридические лица организаций – перевозчиков. Административные штрафы за данный вид нарушений большие, и составляют для должностных лиц - 25 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - 100 до 200 тысяч рублей.

С января текущего года должны были вступить в силу требования об использовании при перевозках детей автобусов только старше 10 лет, однако по решению правительства РФ вступление в силу данной нормы отложено на 1 июля 2017 года, остальные требования по оснащению автобуса действуют в полном объеме, в том числе оборудование системой ГЛОНАСС.

Есть, по словам Анатолия Ефимова, на территории Псковской области определенные недостатки при подвозе детей до образовательных учреждений и обратно. Доставку детей до школ осуществляют автобусы пригородного сообщения, которые не соответствуют требованиям к перевозке детей. Уровень безопасности при осуществлении перевозок не соответствует требованиям по обеспечению безопасности. Дети перевозятся зачатую стоя, сопровождающее лицо в салоне автобуса отсутствует, наличие ребенка в автобусе никто не контролирует, никто не отвечает за доставку ребенка до дома, что особенно актуально в зимнее время.

В настоящее время Управление ГИБДД вышло с предложением в администрацию Псковской области с вопросом об изменении порядка доставки детей до образовательных учреждений и выделить из пригородного автобусного сообщения «школьные автобусы», разработать четко прописанные маршруты движения «школьных автобусов» с остановками, закреплением сопровождающих лиц по каждому маршруту, а при необходимости создать специализированные автотранспортные предприятия, которые будут осуществлять только «организованные перевозки детей, в том числе «школьные».

Источник: Псковская Лента Новостей