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Ученики Великолукской кадетской школы стали победителями городского этапа конкурса «Безопасное колесо»
30.03.2017 14:12 ПЛН, Псков
В Великих Луках завершился городской этап конкурса «Безопасное колесо». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, его участниками стали дети из всех школ города.
Конкурс проходил в два этапа. Первый день состоял из станций: «Знатоки правил дорожного движения», «Основы безопасности жизнедеятельности» и фигурное вождение.
Заключительный день был творческим этапом. Команды из 14 школ города представляли свои агитбригады. Детей не ограничивали в творческих фантазиях: кто-то пел песни, а другие показывали презентации.
В итоге жюри решило, что лучшими были ученики МАОУ «Кадетская школа».
Источник: Псковская Лента Новостей
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