Только в автокресле: Разъяснения ГИБДД о новых правилах перевозки детей с 10 июляС 10 июля 2017 года вступают в силу новые правила перевозки детей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, поправки в правила перевозки детей содержатся...15
Великолучан ждут массовые проверки на дорогах
04.08.2017 09:44 ПЛН, Псков
Сотрудники великолукской ГИБДД готовятся к проведению массовых проверок водителей. Они пройдут сегодня вечером и завтра утром с 21.00 до 5.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД города.
Сотрудники Госавтоинспекции займутся поиском пьяных водителей. В определённых местах инспекторы будут останавливать все авто. Водители, состояние которых не вызовет вопросов, продолжат движение. Остальных привлекут к ответственности.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати