Великолучан ждут массовые проверки на дорогах

Сотрудники великолукской ГИБДД готовятся к проведению массовых проверок водителей. Они пройдут сегодня вечером и завтра утром с 21.00 до 5.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД города.

Сотрудники Госавтоинспекции займутся поиском пьяных водителей. В определённых местах инспекторы будут останавливать все авто. Водители, состояние которых не вызовет вопросов, продолжат движение. Остальных привлекут к ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей