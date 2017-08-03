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Великолучан ждут массовые проверки на дорогах

04.08.2017 09:44 ПЛН, Псков

Сотрудники великолукской ГИБДД готовятся к проведению массовых проверок водителей. Они пройдут  сегодня вечером и завтра утром с 21.00 до 5.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД города.

Сотрудники Госавтоинспекции займутся поиском пьяных водителей. В определённых местах инспекторы будут останавливать все авто. Водители, состояние которых не вызовет вопросов, продолжат движение. Остальных привлекут к ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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