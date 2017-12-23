Не забывать о правилах безопасности на дорогах период зимних школьных каникул призывает ГИБДД

В период зимних школьных каникул особая ответственность ложится на родителей. Новогодние праздники – время школьных каникул и зимнего отдыха. Вместе с тем, родителям в этот период следует уделить особое внимание обеспечению детской дорожной безопасности.

Дети - самая уязвимая категория участников дорожного движения. И зимой из-за неблагоприятных погодных условий в группу риска попадают как маленькие пешеходы, так и дети-пассажиры, сообщает ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Госавтоинспекция призывает всех родителей позаботиться о том, чтобы их дети выходили на улицу со светоотражающими элементами на одежде, особенно в темное время суток. Световозвращатели в несколько раз снижают риск аварии с участием пешеходов, поскольку делают их заметнее на дороге.

Лучше использовать одновременно несколько предметов со светоотражающими элементами различной формы и размеров. Их можно разместить на колясках, велосипедах, самокатах, роликах, санках, рюкзаках и сумках.

При перевозке детей до 12-летнего возраста в автомобиле нужно в обязательном порядке пользоваться детским автокреслом. Как показывает практика, автокресло значительно уменьшает вероятность получения травмы ребенком.

Нельзя забывать о правилах безопасности и при поездках детей в общественном транспорте. Здесь опасность связана прежде всего с вероятностью экстренного торможения водителем автобуса, к которому пассажиры не всегда готовы. Если дети самостоятельно передвигаются на общественном транспорте, им нужно разъяснить простые правила. Первое: входить в автобус или маршрутный транспорт можно только после его полной остановки. Второе: находясь в салоне общественного транспорта, необходимо крепко держаться за поручни. А к выходу следует подготовиться заранее, чтобы не пришлось спешить.

Накануне зимних каникул сотрудники ГИБДД города Пскова проводят профилактические беседы с детьми в образовательных учреждениях, напоминая им о Правилах дорожного движения. Они рассказывают, что для безопасного поведения зимой нужно учитывать такие факторы как ограниченную видимость и скользкую дорогу.

В зимний период на дороге образуются сугробы, проезжая часть дороги сужается. Переход через эти сугробы заметно осложняется, а для детей и вовсе опасен. По сути, они становятся еще одной «ловушкой» на дороге. Сотрудники ГИБДД объясняют, что на скользкой дороге тормозной путь автомобиля значительно увеличивается, а также возрастает и вероятность заноса машины. И поэтому ребенку при переходе дороги важно правильно оценить обстановку. Кататься на лыжах, санках, ледянках, сноубордах, играть в снежки следует подальше от проезжей части, чтобы не создавать аварийные ситуации.

Госавтоинспекция обращает внимание родителей на то, что они являются главным примером для детей. Своим поведением и действиями они формируют привычки и культуру дорожного поведения подрастающего поколения.

В праздничные дни рядом с детьми не будет воспитателей и педагогов – весь контроль полностью возлагается на родителей. Поэтому участникам дорожного движения следует быть особенно внимательными и осторожными на дорогах во время праздников и строго соблюдать установленные правила дорожного движения.

Источник: Псковская Лента Новостей