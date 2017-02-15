Великолучанин предстанет перед судом за угон снегоболотохода

Предварительным расследованием установлено, что 15 июля 2016 года из гаража расположенного в садовом товариществе «Лазурное» Великолукского района, подсудимый с целью покататься незаконно угнал снегоболотоход, принадлежащий его родственнику. Катаясь на берегу водоема, великолучанин не справился с управлением транспортного средства и перевернул его, в результате чего снегоболотоход получил технические повреждения.

Как рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новости помощник прокурора Великолукского района Андрей Антонов, прокурором Великолукского района утвержден обвинительный акт и в Великолукский районный суд направлено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя г. Великие Луки, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон). Санкция ч. 1 ст.166 УК РФ предусматривает уголовное наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: Псковская Лента Новостей