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Дети из автобуса, попавшего в ДТП под Стругами Красными, поют в православном хоре

10.01.2017 09:01 ПЛН, Псков

Дети из автобуса, попавшего в ДТП 9 января под Стругами Красными, поют в православном хоре в г. Минске (Республика Беларусь). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным ведомства, ДТП произошло вчера вечером на 251-м км трассы Санкт-Петербург - Невель. Водитель большегруза «Рено» совершил столкновение с автобусом «Сетра», следовавшем в попутном направлении. В автобусе находилось 54 человека, в том числе 41 ребенок в возрасте от 6 до 13 лет. Дети поют в православном хоре Минска. Автобус следовал из Санкт-Петербурга в Минск с заездом на ночевку в паломнический центр при Псково-Печерском монастыре.

За помощью к медикам обратились 12 человек, в том числе 10 детей. Они получили незначительные ушибы, от госпитализации отказались.

Пассажиры автобуса были доставлены в Печоры на автобусе, приехавшем из Пскова, в 1.10. Сегодня за детьми и сопровождающими приедет автобус из Минска, который доставит их в Белоруссию.

Источник: Псковская Лента Новостей



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