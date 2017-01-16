Четверо детей и один взрослый пострадали в ДТП на трассе Петербург - Псков из-за пьяного водителя

Четверо детей и один взрослый пострадали в ДТП на трассе Петербург - Псков из-за пьяного водителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 13 января в 15.25 на 248 километре шоссе Санкт-Петербург-Невель (Стругокрасненский район).

Водитель автомашины ГАЗ-27057 – мужчина 1962 года рождения, управляя автомашиной в нетрезвом состоянии, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Опелем Зафира», за рулем которой находился молодой человек 1985 года рождения.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомашины «Опель Зафира». В областную больницу доставлена девушка 1986 года рождения. В Детскую больницу отправлены мальчик 2010 года рождения, девочка 2012 года рождения, мальчик 2014 года рождения, мальчик 2016 года рождения.

Водитель автомашины Опель Зафира трезв.

Источник: Псковская Лента Новостей