Две женщины погибли в ДТП в Пыталовском районе

Смертельное ДТП произошло в четверг в Пыталовском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, около 16.15 19 января на автодороге Пыталово - Заньково произошло столкновение автомашин FAW и «Форд Мондео».

В результате ДТП погибли две женщины: водитель автомашины FAW и пассажирка «Форда». На месте аварии работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: Псковская Лента Новостей