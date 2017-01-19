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Две женщины погибли в ДТП в Пыталовском районе
19.01.2017 17:14 ПЛН, Псков
Смертельное ДТП произошло в четверг в Пыталовском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, около 16.15 19 января на автодороге Пыталово - Заньково произошло столкновение автомашин FAW и «Форд Мондео».
В результате ДТП погибли две женщины: водитель автомашины FAW и пассажирка «Форда». На месте аварии работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Источник: Псковская Лента Новостей
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