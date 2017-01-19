www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Автозапчасти Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Предложения ГИБДД Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет «Вопрос ГИБДД» Трезвый город Дни распродаж проходят в автосалоне «Псков-Лада» Новости о строительстве объездной дороги «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Коды регионов на автономерах Прекрасное далеко Трезвый город Трезвый город Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Новости о строительстве объездной дороги Трезвый город
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Две женщины погибли в ДТП в Пыталовском районе

19.01.2017 17:14 ПЛН, Псков

Смертельное ДТП произошло в четверг в Пыталовском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, около 16.15 19 января на автодороге Пыталово - Заньково произошло столкновение автомашин FAW и «Форд Мондео».

В результате ДТП погибли две женщины: водитель автомашины FAW и пассажирка «Форда». На месте аварии работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31